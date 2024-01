Undicenne investita sulle strisce pedonali 

Investita sulle strisce pedonali, una undicenne è stata soccorsa è accompagnata dal personale del 118 al Brotzu. Vista la dinamica dell’incidente e l’età della bambina, le è stato assegnato un codice rosso: i medici dell’ospedale avrebbero però escluso gravi conseguenze per la ferita dopo i primi accertamenti ed esami. Verrà tenuta in osservazione.

L’incidente è avvenuto ieri sera in via Abruzzi, a San Michele. Secondo le indagini degli agenti della Polizia Locale, l’undicenne è stata travolta da un’auto e il conducente della vettura si è fermato subito, dando l’allarme. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 per i soccorsi e della Municipale che ha avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.

L’ennesimo investimento in città a conferma che i pedoni non sono al sicuro mentre attraversano probabilmente a causa dei conducenti di auto spesso distratti. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA