Under 35 in fuga dall’Oristanese 

Negli ultimi dieci anni in Italia il numero dei giovani tra i 15 e i 34 anni è sceso di quasi un milione, in Sardegna di 72mila e in provincia di Oristano di 8.464. In percentuale la variazione, attesta l’ufficio studi dell’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, è stata negativa del 24 per cento.

La crisi

Tra le 107 province italiane quella che negli ultimi dieci anni (2013-2023) ha registrato la diminuzione più importante è stata la Sud Sardegna con meno 26,9 per cento, seguita da Oristano con appunto meno 24 per cento. Quattro punti in più della media della Sardegna e ben 16,6 rispetto a quella nazionale.

Anche le altre province registrano un segno meno: Nuoro il 19,3, Cagliari il 16,6 e Sassari il 16,5 per cento. Tradotto: i giovani nella fascia di età più produttiva si stanno progressivamente riducendo. La crisi demografica sta facendo sentire i suoi effetti e nei prossimi anni, sottolinea la Cgia di Mestre, «la rarefazione delle maestranze più giovani è destinata ad accentuarsi ulteriormente».

Va meglio in città ma non più di tanto. La fascia dei residenti dai 15 ai 34 anni è di 5.449 unità pari al 17,8 per cento della popolazione residente, il 6 per cento meno della provincia che paga il calo demografico dei piccoli paesi dove i decessi superano abbondantemente le nascite.

«Quadro desolante»

«È un quadro desolante – scrive la Cgia di Mestre - che rischiamo di pagare caro se, come sistema Paese, non torneremo ad aumentare il numero delle nascite, a investire maggiormente nella scuola, nell’università e soprattutto nella formazione professionale». Un processo comunque lungo «mentre le necessità del mondo del lavoro sono urgenti e coinvolgono necessariamente gli immigrati che vogliono stare nel Paese nel rispetto ovviamente delle condizioni», sottolinea Nando Faedda, vicepresidente della Camera di Commercio.

La radiografia

Gli stranieri sono 2.984 in provincia e meno di mille in città. «A fronte di una richiesta di lavoratori che in provincia nei prossimi anni supererà gli ottomila», aggiunge Faedda. I dati raccontano anche altro. In città gli anziani, dai 65 anni in su, sono 8.526. Il 27 per cento, 10 per cento in più rispetto agli under 34. «I giovani italiani – conclude l’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre - sono in calo, con un livello di povertà educativa allarmante e lontano dal mondo del lavoro». Se a livello Italia la situazione «è difficile», in provincia e a Oristano è quasi drammatica.

