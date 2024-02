Under 23, per Cireddu sesto posto in Toscana  

È una gran bella notizia è merita attenzione: Ignazio Cireddu, corridore sardo della Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, ha chiuso al sesto posto il 62° Gran premio La Torre per Under 23 ed Élite, disputato in circuito a Fucecchio (Firenze) sulla distanza di 100 km e dominato dalla sua squadra. Ha vinto Federico Guzzo, arrivato al traguardo assieme a Matteo Zurlo per un arrivo in parata. Nel gruppo di nove che ha animato la corsa altre due maglie biancoblù. Alla fine, i cinque inseguitori, regolati dall’azzurro Giovanni Zordan, sono giunti a 1’50”, con il sanvitese sesto, mentre poco dopo (a 2’05” è arrivato Marco Di Bernardo.

Al debutto stagionale della stagione su strada, il diciannovenne figlio d’arte (papà Roberto è stato dilettante ed è rimasto nel ciclismo come patron di una società e commerciante) può essere soddisfatto. Certo, tecnicamente si tratta di una gara regionale e su una distanza contenuta, ma i rivali non erano corridori di terza fascia e il percorso, pur presentando una breve salita (da ripetere 26 volte) non poteva certo dirsi adatto a uno scalatore puro come è Cireddu.

"Svezzato” dalla Crazy Wheels di santa Giusta, Cireddu ha corso con la Trevigiani già la scorsa estate (dopo la scuola) e questo inverno ha finalmente potuto effettuare la preparazione assieme ai compagni. L’inizio è incoraggiante. ( c.a.m. )

