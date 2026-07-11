Under 23, bel sesto posto di Sotgiu a Molfetta 

È di Maria Paola Sotgiu (Ichnos Sassari) il miglior risultato dell'atletica isolana nella seconda giornata dei campionati italiani Promesse (Under 23) in corso di svolgimento a Molfetta.

La gazzella alaese ha conquistato la sesta piazza negli 800 metri chiudendo in 2'09”73 una gara tattica, risolta al secondo giro dopo un passaggio lento in 1'05”. Nella finale dei 400 metri Nicolò Caddeu (che venerdì si era qualificato correndo in un ottimo 47"71, sesta prestazione sarda assoluta all-time) è stato settimo in 48"06 mentre nella finale dei 100 metri, ostacolata dal forte vento contrario (-3.7) Daniele Deiana (Atl. Olbia) è stato ottavo in 11”40. In mattinata Deiana aveva corso anche le batterie dei 200 metri con un più adeguato 21”66, rimanendo però fuori dalla finale del mezzo giro di pista. Alla quale invece questa mattina prenderà parte Elisa Marcello (Cus Cagliari), qualificatasi grazie al 24”03 (+1,1) del primo turno. Oggi in gara anche Mattia Careddu (Atl. Leg. Porto Torres), nei 1500, Francesca Leccis (Mineraria Carbonia), salto in alto, e Benedetta Fiori (Cus Cagliari), nel lancio del giavellotto.

A Barletta

Nella tardissima serata di venerdì, al meeting Tomassoni di Foligno, la mezzofondista Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas) ha corso i 1500 metri col nuovo personale di 4'38"41 seguita da Camilla Chessa (Ichnos, 4’43”97). La Spazzafumo di recente si è anche migliorata nei 3000 siepi correndo in 11’05”42 a Roma.

Primato Allieve 4x100

A Serramanna, nella prima giornata dei societari Under 18, primato regionale della 4x100 Allieve della Tespiense Quartu (47”97 di Alessia Musiu, Aurora Aresu, Gaia Picci e Angelica Perra). Oggi a Donnas (Valle d'Aosta) nutrita rappresentativa dell'Amsicora con, tra gli altri, Federica Loi, alla ricerca del minimo Challenge nei 100 hs dopo il 14”39 ventoso di 10 giorni fa in Spagna, Giulia Mannu e Laura Murgia.



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