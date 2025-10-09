Under 21 in campo contro la Svezia 

Under 21 in campo oggi alle 18,15 a Cesena per la terza partita di qualificazione all’Europeo di categoria in programma nel 2027: avversario di turno la Svezia, che viene da una vittoria e una sconfitta. Gli azzurrini sono primi con la Polonia a punteggio pieno dopo due partite.

«I ragazzi mi stupiscono sempre: un mese fa avevo visto un gruppo forte, coeso, pieno di volontà e talento, ma in questi tre giorni si sono superati», le parole del ct Silvio Baldini: «Si sono allenati a grande intensità, vedo voglia di stare insieme, allenarsi, ridere, scherzare e comunicare fra di loro. Poi le partite sono un’altra storia, ma quando si preparano così bisogna avere fiducia». La successiva gara si giocherà martedì contro l’Armenia a Cremona alla stessa ora.

