Under 21 che flop Olimpiadi addio, sarà rivoluzione 

Ritorno triste all’alba per la nazionale Under 21. Senza andare a dormire né smettere di pensare all’amara differenza tra le aspettative e i risultati, gli azzurrini appena eliminati dall’Europeo (dopo il ko con la Norvegia) e ancora una volta fuori dalle Olimpiadi, sono rientrati in Italia col charter da Cluj all’alba di ieri portandosi dietro una cocente delusione. Si pensava che il gruppo avesse grandi chance e invece è uscito nel girone di qualificazione perdendo due gare su tre. Il ct Paolo Nicolato è in bilico, anche se per il commissario tecnico «non è il momento di parlare della mia posizione». Ma la sua esperienza è alla fine e non solo per gli ultimi risultati, che oltre ad aver deluso la Figc ha lasciato al Coni l’amarezza dell’ennesima casella olimpica vuota.

Ora sarà avviata una ristrutturazione per rendere la nazionale giovanile più funzionale alla nazionale maggiore. Per l’inizio della prossima settimana in Figc ci sarà una riunione del Club Italia cui potrebbe partecipare il ct Roberto Mancini, per il quale si era parlato di un ruolo di supervisore. È chiaro che anche senza incarichi formali Mancini intende rafforzare il legame coi più giovani per dare continuità a un discorso tattico che aggiri il problema del poco tempo a disposizione della nazionale maggiore. Solo dopo l’incontro si capirà quale allenatore sostituirà Nicolato tra quelli valutati dal presidente federale Gravina (tra i nomi ci sono quelli di Nunziata, Bollini in partenza per l'Europeo Under 19, forse anche De Rossi, Evani e Grosso). Tra la possibile continuità e l’idea di fare della nazionali under una specie di serbatoio di addestramento, la scelta della Figc punterà comunque alla rinascita dopo il doppio Mondiale mancato. In questo senso l’Europeo di Romania e Azerbajian aveva illuso che il gruppo fosse già maturo per qualità e spessore di squadra. Invece, tra sprazzi di bel gioco, proteste arbitrali e amnesie difensive, sono emersi anche i limiti, non solo fisici. In attacco non si segna, come accade tra i grandi; in difesa Scalvini sembra ' giocatore da nazionale maggiore ma gli errori individuali e collettivi sono stati troppi, indice di una crisi sistema. Meglio il centrocampo. «È stato tutto sbagliato, l’approccio in primo luogo», ha ammesso il torinista Ricci.

