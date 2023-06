Under 21 a un bivio: deve battere la Norvegia e sperare 

Battere la Norvegia domani è fondamentale per gli azzurri dell’Under 21. Ma vincere non è garanzia di qualificazione ai quarti dell’Europeo: il ct Nicolato e i sui ragazzi dovranno anche aspettare il risultato di Francia-Svizzera, perché non è da escludere un finale con tre squadre a 6 punti. A quel punto, con la classifica avulsa, sarebbe possibile anche l’eliminazione dell’Italia in caso di vittoria con un solo gol di scarto dal 3-2 in su. Però evocare il “biscotto” cucinato da Danimarca e Svezia agli Europei del Portogallo nel giugno 2004 - un 2-2 con l’eliminazione della Nazionale maggiore guidata da Trapattoni - sembra eccessivo e Nicolato sottolinea solo il danno arbitrale subìto con la Francia e il vantaggio incassato con la Svizzera.

Sconfiggere la Norvegia resta comunque decisivo e il romanista Edoardo Bove non sottovaluta l’impegno: «È una squadra ostica, può metterci in difficoltà. Ma se noi facciamo con la mentalità giusta quel che ci viene chiesto, faremo una grandissima partita». Sui due falli commessi contro la Svizzera e non sanzionati dall’arbitro, il giocatore ammette il «pestone» nel secondo episodio e dice: «La tecnologia non c’è per noi come per gli altri».

