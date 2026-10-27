Under 20 in campo oggi contro il Lecco 

La Primavera torna in campo per la Coppa Italia. Oggi alle 14.15 al Crai Sport Center i rossoblù sfideranno il Lecco nei trentaduesimi del torneo: gara secca che vale la qualificazione al turno successivo contro una fra Lecce e Pisa.

Il Cagliari arriva al match con il morale alto dopo il successo di domenica ad Asseminello contro il Como. Una prova di spessore che ha permesso di ritrovare i tre punti a distanza di quasi due mesi. La verve riacquisita dagli attaccanti Sugamele e Costa è un’ottima notizia per il tecnico Gallego che si gode anche la crescita di Balhaouan sulla destra.

Nella sfida contro il Lecco - squadra di Primavera 2 - potrebbe avere una chance anche chi ha trovato meno spazio finora. I blucelesti guidati da Mazzoleni sono reduci dal successo per 3-1 sul campo del Brescia (terzo risultato utile di fila). Dirige l’incontro l’arbitro Davide Galiffi di Alghero. (f. sa.)

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