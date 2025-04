Under 19, titolo al Serramanna Sabato a Ussana le finali U17 e U15 

Primi verdetti nei campionati giovanili di futsal. A far festa è il Ce Chi Ciak Serramanna che conquista il titolo regionale under 19: i ragazzi allenati da Fabrizio Meloni battono 4-1 il Fanni Sassari e ottengono matematicamente il primo posto anche se poi il Città di Cagliari, secondo, perde contro il Parco Cross Serrenti. Nel torneo under 19 nazionale la prima fase vede il dominio del Monastir: undici le vittorie e un pareggio nelle dodici gare. Ai playoff anche Leonardo, Jasnagora e Quartu C5. E sabato, nella palestra di Ussana, si assegnano i titoli nei campionati allievi e giovanissimi: nell’under 15, alle 16, si affrontano Monastir e Quartu C5, mentre alle 17,45 è in programma la finalissima under 17 tra Leonardo e Monastir.

L’avventura

A Serramanna è grande festa per il titolo regionale Under 19. «Una soddisfazione enorme», dice il presidente Vinicio Putzolu, «per come era nata la stagione. Non ci siamo demoralizzati ma abbiamo lavorato giorno per giorno per migliorarci. Complimenti a mister Meloni, a tutti i ragazzi e a noi dirigenti. Orgoglioso di tutti». E l’allenatore Fabrizio Meloni aggiunge: «È stato un campionato molto equilibrato, fino all'ultima giornata era tutto in ballo. Siamo riusciti a portare a casa questo bellissimo risultato e sono molto orgoglioso. Abbiamo creato un gruppo molto unito, e nei momenti di difficoltà è stato questo che ci ha fatto vincere. I ragazzi se lo sono meritati: hanno dimostrato impegno e carattere. Devo ringraziare anche i ragazzi dell’under 15 e 17 per l’aiuto che ci hanno dato negli allenamenti e nelle partite, i giocatori che sono anche in prima squadra per l'impegno che davano anche la domenica. E un grazie alla società per la fiducia e agli allenatori Nicola Barbieri e Simone Perra per la collaborazione». Il Serramanna affronterà ora il triangolare con la vincente dei campionati regionali di Lombardia e Piemonte, per l’avventura nazionale.

Gli spareggi

Si è chiusa anche la prima fase del campionato Under 19 nazionale. Tra le squadre sarde primo posto in solitudine per il Monastir allenato da Wilson. «Siamo stati bravi a ottenere undici vittorie e un pareggio. È servito tanto sacrificio: da parte dei ragazzi non è mai mancano l'impegno. Sono felice di allenare questo gruppo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo e ora ci sono i playoff. Partite da dentro o fuori: dunque non potremo sbagliare. Ora il nostro obiettivo è superare gli spareggi e poter dire la nostra nelle fasi nazionali».

L'attesa

E c’è grande attesa per le finali regionali Under 17 e Under 15 in programma sabato a Ussana. Tra gli allievi grande spettacolo nelle semifinali con vittorie di misura per Monastir (3-2 all’Ussana) e Leonardo (5-4 sull’Elmas), così come nei giovanissimi con i successi di Monastir (1-0 sul Cus Cagliari) e del Quartu ai rigori sul Serramanna.

