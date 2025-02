Under 19, sfida Monastir-Jasna Negli allievi bene Leo e Ussana 

Piccoli talenti crescono e c’è chi ha già fatto il salto passando dalle giovanili alla prima squadra. Intanto si ritagliano un ruolo da protagonisti nei rispettivi campionati under 19 nazionale e regionale, under 17 e under 15.

Tentativo di fuga

Nel girone L dell’under 19 nazionale, tra le sette squadre sarde primeggi il Monastir: quattro i punti di vantaggio sulla Jasna, sei sulla Leonardo quando siamo alla nona giornata. «Un ottimo inizio di stagione», commenta Wilson, allenatore del Monastir. «Non potevamo chiedere di più da questo gruppo di ragazzi straordinari: tanti arrivano dal calcio a 11 ma sono vogliosi di conoscere ed imparare il futsal. Per ora primo posto in campionato e vittoria nella Coppa Italia regionale. Insomma, siamo felici e soddisfatti per tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, ma abbiamo la consapevolezza che c'è tanto da lavorare e crescere per affrontare al meglio questa seconda fase di stagione». Subito dietro c’è la Jasnagora: «Sono felice di essere l’allenatore di un gruppo fantastico», sono le parole di Alan Patrik De Oliveira, mister della Jasnagora. «Stanno crescendo bene e sono appassionati del futsal. Abbiamo perso qualche punto ma va bene così: l’obiettivo è la loro crescita, in modo da farli diventare dei giocatori in grado di approdare in futuro in una prima squadra».

Battaglia

Nell’under 19 regionale Città di Cagliari, Fanni Sassari e Ce Chi Ciak Serramanna al primo posto con nove punti in quattro gare. Per Mariano Tricarico, allenatore del Città di Cagliari con il vice Davide Erriu, si tratta di un percorso di crescita: «Peccato ci siano poche squadre. Ma l’importante, per il nostro progetto, è l’inserimento di due o tre ragazzi nella prima squadra e diversi nei raduni per la rappresentativa. Il campionato è equilibrato, e cercheremo di dire la nostra». Anche Fabrizio Meloni, allenatore del Ce Chi Ciak, è soddisfatto: «Il campionato è molto livellato, bisogna giocare al cento per cento ogni partita. Per me è un'esperienza nuova: mi sta entusiasmano molto, anche grazie ai ragazzi che stanno mettendo il massimo impegno, e alla società che è sempre presente».

Under 17 e under 15

Grande lotta anche nel girone A under 17 con la Leo prima con tre punti di vantaggio sul Quartu. «Ci sono diverse squadre, e il livello è in crescita», sottolinea Marco Tidu, allenatore della Leonardo. «Forse il campionato è un po’ troppo corto». Nel girone B comanda l’Ussana con tre punti di vantaggio sul Monastir. Nel campionato under 15, gruppo A, primo posto per il Monastir davanti a Ce Chi Ciak (a tre lunghezze). Nel girone B comanda il Cus Cagliari con due punti sul Quartu. «Bel percorso. I ragazzi fanno doppia attività tra calcio a 11 e futsal», evidenzia l’allenatrice Catarina Pinheiro. «Ruotano ma ci mettono grande impegno. Stanno crescendo. E i risultati stanno arrivando perché i miglioramenti si vedono. Sono molto soddisfatta e contenta».

