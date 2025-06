Under 17, riparte l’assalto allo scudetto 

Dopo le vittorie ai playoff contro Fiorentina e Monza, prosegue il cammino del Cagliari Under 17 che oggi sarà impegnato contro i pari età della Juventus nella gara d’andata dei quarti di finale scudetto. I rossoblù allenati da Roberto Concas scenderanno in campo alle 15 al “Crai Sport Center” di Assemini. L’ingresso è libero. Giovedì prossimo il match di ritorno a Vinovo.

«Sarà emozionante incontrare la Juventus, ma soprattutto è una soddisfazione enorme potersela giocare, è uno step che premia il lavoro di ciascuna componente del gruppo e dell’intero settore giovanile rossoblù», ha detto l’allenatore dei rossoblù Concas.

La squadra quest’anno è stata protagonista di un ottimo campionato con il quarto posto in classifica nel girone B, dove ha conquistato a suon di vittorie (14 su 26 gare disputate) 46 punti. Decisiva per il raggiungimento dei playoff è stata l’ultima sfida di regular season, quando a Milano contro l’Inter, prima in classifica, i rossoblù - in rimonta e con un uomo in meno - sono riusciti a trovare il pareggio (2-2). Un punto prezioso che ha portato, appunto, la squadra ai playoff scudetto dove hanno battuto in gara secca prima la Fiorentina in trasferta al Viola Park, poi il Monza ad Asseminello, sempre con il risultato di 1-0.

