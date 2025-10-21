VaiOnline
Pugilato.
22 ottobre 2025 alle 00:27

Under 17, due medaglie sarde ai “tricolori” 

La Sardegna torna con due medaglie da Chianciano Terme, dove si sono chiusi nel weekend i Campionati Italiani Under 17 di pugilato. Sono di bronzo e sono state conquistate da due atleti della stessa società, la Se.Sa. Porto Torres. Nei 46 kg, Arturo Maltoni ha battuto il piemontese Arturo Fazzari per 5-0, prima di arrendersi con lo stesso punteggio in semifinale al campano Imad Bouraouia, che ha poi vinto il titolo. Nella categoria 48 kg, Enrico Falchi ha superato i quarti senza combattere e in semifinale si è scontrato con Mattia Fortunato. Il siciliano l’ha battuto 5-0 ed è poi andato ad aggiudicarsi l’oro.

Sono invece usciti ai quarti di finale Samuele Miquelis (50 kg), Emanuele Conti (63 kg), Biagio Zuncheddu (66 kg). Il presidente del Comitato Regionale FPI, Guido Sarritzu, si è congratulato con i due ragazzi, ringraziando «società, tecnici e atleti che, con sacrificio, dedizione e passione, stanno riportando la boxe sarda a sperare in un futuro ricco di soddisfazioni».

