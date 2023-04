Under 14 Latte Dolce esclusi dal Talent Trophy 

«Una decisione scellerata». Così il Latte Dolce Calcio commenta l’esclusione della propria squadra under 14 dal Sardegna Talent Trophy. Una gara in programma a La Maddalena dall’8 al 10 aprile e che vedrà la partecipazione di 32 team, tra cui Liverpool e Bayern Monaco, ma non quella dei biancocelesti, estromessi a una settimana dal torneo con una mail. Dove il Talent Trophy ammette «un errore organizzativo» per «non aver coinvolto la società locale dell’IlvaMaddalena», generando così malcontento e la richiesta degli enti pubblici maddalenini di includere la propria compagine. Ma per i promotori ammettere una squadra comporta toglierne un’altra “per rispettare la struttura sportiva del torneo” e la scelta è caduta sui sassaresi. Giustificata anche con il parziale saldo, al contrario degli altri team, da parte di Latte Dolce, dell’importo d’iscrizione, salvo ammettere che la stessa organizzazione ha derogato il pagamento. «Scuse – risponde il club in un comunicato – prive di logica». Resta la delusione per i 21 atleti e i genitori ma pesa anche, dichiara il presidente del Latte Dolce Roberto Fresu: «la mancata solidarietà di La Maddalena». Poi citando le parole chiave dell’edizione, tra cui «integrazione e sportività», il club conclude: «Tutti valori che sono mancati al Sardegna Talent Trophy 2023».

RIPRODUZIONE RISERVATA