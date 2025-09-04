VaiOnline
L’iniziativa.
05 settembre 2025 alle 00:25

Under 10 e 12 in campo nel nome di Gigi Riva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima edizione vedrà la Lombardia protagonista in campo e la Sardegna... fuori. Ma il sodalizio tra le due terre unite da Rombo di Tuono non poteva che essere tra i motivi salienti del primo torneo giovanile dedicato a Gigi Riva nella sua Leggiuno.

A organizzarlo, domenica, è proprio il Leggiuno Calcio, assieme al Fan Club Gigi Riva del Verbano. Dalle 9.30, nel centro sportivo che il paese sul lago Maggiore ha dedicato al suo figlio prediletto, capocannoniere della Nazionale azzurra, si svolgeranno partite riservate ai calciatori più giovani. Di mattina gli Under 10, di pomeriggio gli Under 12, sempre di formazioni locali (Leggiuno, Caravate, Saronno, Bogno, Ternatese). Al termine le premiazioni, con i familiari di Riva e con calciatori che hanno avuto il piacere di dividere con lui il campo da gioco.

Una primo appuntamento di “rodaggio”, che lascerà poi spazio ai successivi in cui c’è la ferma intenzione di invitare squadre sarde, prima fra tutte la Gigi Riva, e allargare il torneo al settore femminile.

Ma il legame con la Sardegna è stretto sin da questa prima edizione, grazie alla presenza del Circolo “Giommaria Angioy” di Marchirolo (paese a 24 km da Leggiuno) che allestirà uno stand al centro sportivo “Gigi Riva” in cui saranno serviti prodotti e specialità sarde. Il tutto per sancire un’unione non soltanto sportiva ma anche culturale e, perché no?, gastronomica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Porte chiuse ai turisti israeliani

Frederick Bradley: «A Gaza c’è un genocidio, basta con l’indignazione di facciata» 
Francesco Pintore
Santa Teresa Gallura.

«Soldati in ferie nell’hotel 5 stelle»

Tania Careddu
regione

Compensi e politica: aumento ai sindaci di Quartu e Alghero

L’ok in un emendamento notturno proposto da Sorgia (centrodestra) 
Enrico Fresu
Intervista

«Centrodestra unito e pronto al voto: ci sono tanti leader»

Pittalis (FI): candidato FdI? Non è scontato E sul caso Todde Deriu nega l’evidenza 
Roberto Murgia
istruzione

La nuova Maturità: orale con 4 materie e meno commissari

Via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del ministro Valditara 
il caso

Online i video delle telecamere di casa

In vendita in un sito i filmati rubati da duemila impianti di sorveglianza 