Under 10 e 12 in campo nel nome di Gigi Riva 

La prima edizione vedrà la Lombardia protagonista in campo e la Sardegna... fuori. Ma il sodalizio tra le due terre unite da Rombo di Tuono non poteva che essere tra i motivi salienti del primo torneo giovanile dedicato a Gigi Riva nella sua Leggiuno.

A organizzarlo, domenica, è proprio il Leggiuno Calcio, assieme al Fan Club Gigi Riva del Verbano. Dalle 9.30, nel centro sportivo che il paese sul lago Maggiore ha dedicato al suo figlio prediletto, capocannoniere della Nazionale azzurra, si svolgeranno partite riservate ai calciatori più giovani. Di mattina gli Under 10, di pomeriggio gli Under 12, sempre di formazioni locali (Leggiuno, Caravate, Saronno, Bogno, Ternatese). Al termine le premiazioni, con i familiari di Riva e con calciatori che hanno avuto il piacere di dividere con lui il campo da gioco.

Una primo appuntamento di “rodaggio”, che lascerà poi spazio ai successivi in cui c’è la ferma intenzione di invitare squadre sarde, prima fra tutte la Gigi Riva, e allargare il torneo al settore femminile.

Ma il legame con la Sardegna è stretto sin da questa prima edizione, grazie alla presenza del Circolo “Giommaria Angioy” di Marchirolo (paese a 24 km da Leggiuno) che allestirà uno stand al centro sportivo “Gigi Riva” in cui saranno serviti prodotti e specialità sarde. Il tutto per sancire un’unione non soltanto sportiva ma anche culturale e, perché no?, gastronomica.

