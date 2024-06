Un’azione militare: Sassari in balia di venti fuorilegge 

Teatro operativo l’intera città di Sassari, regole di ingaggio libere, possibili ostacoli ed elementi ostili annichiliti all’istante, vie di fuga predisposte e utilizzate con efficacia, perfetta sincronizzazione delle diverse unità della banda. Se l'assalto (il terzo in otto anni) alla sede Mondialpol di Caniga è stato definito “una operazione militare” ci sono delle ragioni tecniche ben precise. Parlare di rapina è riduttivo, perché i commando (bisogna usare il plurale) entrati in azione poco dopo le venti di venerdì, si sono mossi sulla base di tecniche basilari delle operazioni belliche condotte in aree urbane. Il dato fondamentale è il tempo, un assalto di 35 minuti è molto di più di una rapina. I protagonisti dell’operazione di venerdì sera hanno studiato tutte le misure per fare fronte a qualsiasi scenario, questo deve essere tenuto presente. Avvalendosi di una consapevolezza tattica di fondo, la banda non si è posta alcun limite operativo (basti pensare alla pioggia di proiettili sull’edificio della Mondialpol e sulle forze dell’ordine) e ha agito “militarmente”. Sapendo che Carabinieri e Polizia non avrebbero potuto fare altrettanto, I rapinatori hanno utilizzato il vantaggio tattico in modo spregiudicato. Ma questo dato non basta a spiegare la resa totale delle forze dell’ordine nei quasi 40 minuti di controllo assoluto di vaste porzioni dell’area urbana di Sassari. Un tema per una verifica già iniziata a Roma, nei gangli centrali della Polizia di Stato.

La pioggia di fuoco

La pista della indagini porta già in Ogliastra, dove l’assalto sarebbe stato pianificato sulla base di informazioni precisissime e vagliate anche sulla base di due precedenti blitz (2016 e 2018), una situazione francamente imbarazzante. L’assenza di misure per evitare l’avvicinamento di un mezzo pesante al muro di cinta della sede Mondiapol è un tema di natura strettamente tattica. È una delle precondizioni essenziali del colpo. ll commando principale, diviso in due unità, arriva con un autoarticolato Scania sino all’edificio dell’istituto di vigilanza sassarese. Non ci sono ostacoli alla fase preparatoria. Quando i banditi entrano nel perimetro del compendio hanno un problema, la garitta blindata che domina la sede Mondialpol. Nessuna azione casuale, l’operatore all’interno della costruzione corazzata deve essere neutralizzato subito. Viene investito da una pioggia di proiettili, ha la freddezza e il coraggio necessari per dare l’allarme. Ma non può restare al suo posto. Un altro obiettivo tattico prioritario raggiunto. I banditi sono preparati, hanno studiato le planimetrie dell'edificio. Sanno che c’è un punto debole, tra la sala "conta” e l’ingresso. Anche qui l’azione è basata su conoscenze tecniche, il muro non regge a una piccola carica di esplosivo, forse Semtex. Ai rapinatori non interessa il caveau, non trovano alcuna resistenza nel locale dove le banconote sono a portata di mano. La fase dell'assalto è conclusa con successo.

Elusione dei blocchi

L’esfiltrazione è purtroppo da manuale. I Carabinieri sono costretti a restare dentro la loro auto blindata quando incontrano il commando, non hanno alternative. E c’è un altro dato che emerge, i banditi usano gli Ak47 con assoluta dimestichezza, le rose non si allargano, vanno sugli obiettivi con precisione. La banda elude i posti di blocco, spara anche contro una pattuglia della Polstrada. Le vie di fuga sono preparate da un'altra unità, che semina chiodi sull’asfalto. I percorsi sono stati studiati per mettere fuori gioco le forze dell’ordine. E si vedono i risultati dell’addestramento in aperta campagna, con sagome e bersagli ampiamente testati. Il resto lo fanno gli scanner e il divieto assoluto dei cellulari. Un esercito di venti uomini ha preso Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA