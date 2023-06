«Un’azione legale per riaprire via Sassari» 

Non bastavano i lavori in via Roma e in viale Trieste. Per chi vive o lavora a Stampace trovare un parcheggio o muoversi in auto è diventato un incubo per la chiusura di via Sassari anche nel tratto da piazza Del Carmine a via Mameli. «La situazione è esplosiva», denuncia Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace, che mette nero su bianco il disappunto in una nota inviata all’assessore alla Viabilità, al quale chiede un incontro immediato. «Con una mossa incredibilmente veloce, i residenti di via Sassari da un giorno all’altro hanno subito l’ennesimo “furto” della libertà a casa loro. Perché i residenti non possono parcheggiare nella via che è stata preda così come tutto il centro storico di attività per così dire produttive che, loro sì, fanno ciò che vogliono ai danni degli altri». Costa critica la scelta comunale. «Le attività commerciali non hanno bisogno della chiusura della strada dalla mattina alla sera. Non c’è alcuna utilità ma solo disagi per chi vive in via Sassari».

Il presidente del comitato va al contrattacco: «I residenti pretendono delle compensazioni. Pretendono spiegazioni per una scelta che definire scellerata è eufemistico. Siamo pronti a un’azione legale per ristabilire il rispetto della collettività».

