«Un’azienda unica in accordo con l’Arst per gestire la metro» 

Paolo Truzzu, sindaco del capoluogo, sa di avere il potere di dettare la linea politica del Ctm visto che il Comune detiene il 67,5% delle azioni (gli altri azionisti sono la Città Metropolitana con il 25% e il Comune di Quartu con il restante 7,5%). Prima le dichiarazioni dettate dall’attualità, la strage dei quattro ragazzi in viale Marconi, «Ho ribadito la richiesta alla Regione di aumentare i km a nostra disposizione, per migliorare le frequenze, il trasporto notturno, soprattutto a favore dei giovani e aumentare le linee e i chilometri a disposizione dei cittadini», poi l’affondo politico che va in netto contrasto con quanto affermato dall’assessore regionale Antonio Moro. A Cagliari quando le nuove tratte della metropolitana di superficie saranno operative sarà necessario rivedere la mappa del trasporto pubblico, perché Ctm e Arst potrebbero diventare concorrenti. «Il futuro del Trasporto pubblico locale per me è costituito da un'azienda di trasporto unica che metta insieme Ctm ed Arst, capace di creare sinergie e di mantenere i livelli occupazionali». Il nodo focale è sulla guida della nuova entità. «Oggi non lo possiamo ancora dire», ribatte Truzzu. Intanto il contratto di servizio con la Regione scadrà fra tre mesi. «Sono certo che troveremo il modo di rinnovarlo». (a. a.)

