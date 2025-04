Un’avventura oltre la fantasticheria  con i ventisette racconti di Marco Demurtas 

La copertina di un libro annuncia l’immediato viaggio di fantasia che ci si appresta a compiere. Quella di “Juliovernia”, prima opera narrativa di Marco Demurtas, pubblicata da Catartica Edizioni per Fuori Collana, anticipa un’avventura oltre la fantasticheria. Lo scrittore sassarese, con un’esperienza pedagogica, traccia, attraverso ventisette brevi racconti, un percorso introspettivo che immerge il lettore in un divertissement quasi poetico.

Come fece il più noto Jules Verne, in un celebre giro del mondo in soli 80 giorni, si salta all'interno degli ingranaggi del tempo raccontando una dimensione che risveglia l'identità e memoria. A fine di ogni storia, una prova spiega come si è sviluppata e l’autore invita chi legge a compiere l’esercizio per stimolare la fiducia nel ricordo. E così, si spazia tra finzione e realtà senza essere certi quale delle due direzioni sia la protagonista. I testi sono una mescolanza di timori, odori, emozioni, una musica, un giocattolo e, inestimabili, le foto di età trascorse ma sempre vivaci. Tutto in questo libro di racconti può scatenare una ricerca personale, un tributo, un sentimento e, persino, un nuovo scritto. Nel brano “Quando tutto ebbe inizio”, lo scrittore porta alla luce le origini del progetto e prosegue enunciando figure e momenti di vita. “Il grassone” riaccende l’umiliazione, “Caro fratellone” rintraccia il mentore, “La Pelosa” conduce a un posto dell'infanzia E ancora, “L’idealismo” nato dall'esercizio di interpretare una foto, “Morire a Detroit” dedicato alla compianta Frida Kahlo punzecchia l’inventiva.

Questi sono alcuni dei titoli che scuotono il bagaglio emotivo, permettendo di modellare suggestioni e reazioni alla ricerca di personali e originali plot sul proprio io. (Federica Abozzi)