Un’auto va a fuoco, traffico paralizzato 

L’inferno è cominciato poco dopo le 9, proprio mentre i cagliaritani stavano raggiungendo in auto il Poetto. Un’auto ha preso fuoco in movimento in via Lungo Saline e ha costretto gli agenti della municipale a chiudere la parte a quattro corsie per oltre un’ora e mezza la strada e deviare il traffico sull’unica corsia disponile, sempre via Lungo Saline, quella parallela che costeggia le abitazioni e immette ai parcheggi.

Un bel problema per migliaia di cagliaritani che si sono ritrovati imbottigliati nel traffico: tutte le vie verso la spiaggia sono rimaste bloccate e per raggiungere il Poetto occorreva più di un’ora. Immediatamente, infatti, si sono formate code dalla Fiera a Marina Piccola, ma anche da via della Pineta, altezza dell’ex cinema Alfieri; anche chi arrivava da viale Colombo ha trovato la fila che si è formata già in viale Ferrara, all’altezza dello stadio. ( ma. mad. )

