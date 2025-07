Un’auto tra le sterpaglie da due anni 

Un’auto, ancora con la targa, abbandonata nello sterrato di viale Trieste da due anni, in mezzo alle sterpaglie. «Non ricordo più quante volte l’ho segnalata ormai», racconta padre Mariano Asunis, residente in una casa accanto al terreno all’ingresso di Selargius.

«Esiste un’ordinanza che impone lo sfalcio entro inizio giugno ma ogni anno il terreno non viene ripulito dai proprietari», dice, «e puntualmente d’estate si verifica qualche incendio». Parte delle sterpaglie è stata eliminata dai residenti che abitano accanto, «ma il pericolo resta», fa notare padre Mariano. «Oltretutto non sappiamo di chi sia quest’auto abbandonata e cosa ci sia all’interno, per non parlare della spazzatura che spesso viene lasciata in giro». Tutto segnalato alle forze dell’ordine. «Ho anche installato le telecamere, ma serve che chi di dovere intervenga multando coloro che non rispettano le regole». (f.l.)

