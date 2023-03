Un’auto spegne Internet  

Mezza Arbatax è orfana di segnale internet. Scomoda eredità di un incidente stradale avvenuto qualche sera fa in cui un’auto ha disintegrato la cabinetta di via Porto Frailis alla quale sono collegate centinaia di utenze Tim. Nessuno dei passeggeri del mezzo è rimasto ferito, salvo qualche lieve contusione, ma gravi sono stati i danni a quello che tecnicamente viene chiamato armadio, con all’interno centinaia di fili elettrici che permettono di irradiare il segnale telefonico alla rete fissa e a internet di una buona fetta del borgo marinaro. Sono in corso i lavori di riparazione, ma intanto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Tortolì per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il fatto

L’incidente risale allo scorso fine settimana. Un’auto fuori controllo è piombata sopra la cabina Tim distruggendola completamente. Le utenze agganciate a quel cabinet sono saltate, con le linee al palo. Da domenica mattina centinaia di telefoni risultano muti e i modem wifi piantati. Gli utenti hanno subissato di chiamate i call center di Tim per segnalare il guasto, che in un attimo è stato rintracciato dai tecnici del colosso delle telecomunicazioni intervenuti nelle prime ore di domenica. Puntuale è scattata la denuncia al personale dell’Arma che ha avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere installate vicino al punto in cui è accaduto l’incidente. L’attività investigativa potrebbe già essere a una svolta, sebbene sulla stessa gli inquirenti mantengano riserbo.

Parte lesa

Riparare la cabina presenta dei costi per la società proprietaria e Tim, parte lesa, non resterà a guardare. «Come consuetudine, a valle delle operazioni delle forze dell’ordine che condurranno le indagini, qualora si determinasse il colpevole, Tim cercherà di rivalersi per il danno subito e il recupero delle spese», sottolineano dalla società proprietaria della rete. Dall’area comunicazione confermano che la paralisi delle linee è dovuta al danneggiamento della cabina: «Si tratta di un problema causato da una vettura che ha urtato il nostro armadio, distruggendolo. Abbiamo immediatamente predisposto il sopralluogo e l’intervento per il ripristino. La previsione di chiusura lavori è entro il fine settimana». (ro. se.)