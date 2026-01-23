Un’auto si schianta nel ponte sul Tirso 

I vigili del fuoco del Comando di Oristano sono intervenuti ieri alle 17.30 per un incidente stradale verificato lungo il ponte nuovo sul Tirso. La signora alla guida ha peso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro la barriera spartitraffico che si trova alla fine del viadotto, quando la strada si divide in due biforcazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto e l'area interessata dall’incidente; sul posto anche la polizia locale e un’ambulanza del 118 (l’automobilista presentava leggere ferite).

