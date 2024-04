Un’auto si ribalta: ferito un 29enne 

Brutto incidente all’alba di ieri sulla strada statale 131 e un giovane ferito in modo grave, ma per fortuna non in pericolo di vita. È il bilancio di quanto accaduto all’ottavo chilometro della Carlo Felice, in territorio di Sestu: il conducente di un’auto, un giovane di 29 anni, ha perso il controllo della sua Alfa Mito. La vettura è finita sullo spartitraffico per poi ribaltarsi.

Immediato l’allarme lanciato da chi ha visto l’auto rovesciata. Sono arrivati un’ambulanza del 118, le pattuglie della Polizia stradale, mezzi e uomini dei Vigili del fuoco. La corsia dove è avvenuto l’incidente è stata chiusa momentaneamente al traffico. Il ferito è stato soccorso e accompagnato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Il giovane è stato trattenuto in osservazione. Non correrebbe pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia stradale con la strada riaperta al traffico non appena rimossa l’auto. (r. s.)

