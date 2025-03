Un’auto si ribalta dopo lo scontro: ferita una donna 

L’impatto con un’altra vettura e una Fiat Panda si è rovesciata all’incrocio tra via Flavio Gioia, via Vesalio, Torricelli e Del Canneto. Inizialmente si è temuto per la conducente: soccorsa dal 118 è stata accompagnata in codice rosso in ospedale. Ma per fortuna le sue condizioni non erano preoccupanti: se la caverà con qualche giorno di cura.

Su quanto accaduto ieri pomeriggio si sono messi al lavoro gli agenti della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è stato causato da un momentaneo blackout nella zona che ha portato allo spegnimento dei semafori. La Panda e un’altra vettura hanno affrontato l’incrocio e c’è stato lo scontro. Sembra, ma sono in corso ancora le verifiche, che a dare la precedenza sia stata l’auto che si è poi rovesciata. Inevitabile qualche disagio al traffico durante i rilievi e le operazioni di recupero della vettura danneggiata.

