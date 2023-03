Un’auto rovesciata per gioco 

Un’auto, parcheggiata a Stampace, spostata e rovesciata su un fianco “per gioco” da un gruppo di ragazzini ubriachi. Piazza Sant’Eulalia trasformata in un cimitero di bottiglie in vetro. Schiamazzi notturni, atti vandalici, risse, liti. Un film che si ripete da mesi, anzi anni, ogni fine settimana nel centro città, quello andato in onda anche questo weekend. I residenti, attraverso i comitati di quartiere del centro storico, lanciano l’ennesimo appello, anche se sono oramai sfiduciati: «Non ci sono controlli e regna il caos», sbotta Sandra Orrù di Apriamo le finestre alla Marina. E Adolfo Costa, del comitato di quartiere di Stampace, ricorda: «Mesi fa abbiamo chiesto un incontro con il prefetto per parlare di quanto succede nei rioni del centro storico e per discutere di sicurezza. Non abbiamo mai ricevuto una convocazione».

L’emergenza

La situazione nonostante servizi e controlli da parte delle forze dell’ordine non sembra migliorare. Così anche sabato e domenica, soprattutto la notte e nelle ore serali, gli abitanti hanno segnalato la presenza di tanti ubriachi, l’abbandono di rifiuto, atti di inciviltà. Il centro storico non può certamente essere militarizzato, ma i comitati di quartiere chiedono che si faccia finalmente qualcosa di concreto. «Dove siete?», chiede Sandra Orrù. «Mi rivolgo a sindaco, al prefetto, al comandante della Polizia Locale e ai responsabili di tutte le forze dell’ordine: quanto deve durare lo scaricabarile delle competenze? Quanto dobbiamo sentirci presi in giro quando telefoniamo per chiedere un intervento dovuto?».

Il vertice

La portavoce del comitato Apriamo le finestre alla Marina prosegue: «Nessuna novità, purtroppo, anche per questo fine settimana. Solita zona, soliti orari del sabato: alcol, droga, caos, vandalismo. Tutto permesso, almeno così sembra visto il silenzio ipocrita di chi vede, di chi sa, ma preferisce guardare altrove. Inoltre notiamo una certa solerzia nei controlli effettuati sui residenti». Ancora una volta la speranza è che l’argomento malamovida possa essere affrontato in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. «Ci contiamo, anche se penso, anzi ne sono convinta, che non ci sia la volontà di risolvere il problema», conclude la Orrù. Dello stesso parere Adolfo Costa del comitato di Stampace. «La richiesta di incontro al prefetto, fatta dai diversi comitati di quartiere del centro storico, risale a diversi mesi fa. C’era stata una volontà di riceverci ma non siamo stati mai convocati». Per Costa oramai è una questione di sicurezza: «Ogni weekend sembra di essere nel Far West. Assistiamo alle solite scene e i residenti hanno paura quasi di uscire di casa. Siamo stanchi di lamentarci a cose fatte».