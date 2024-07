Un’auto prende fuoco, in fiamme anche le sterpaglie 

Incendio auto ieri a Nuoro, nel quartiere di San Domenico Savio. L’auto di un residente, Pietro Luigi Murtas, un Mitsubishi Pajero, ha preso fuoco. L’incendio è scoppiato alle 2, poi si è esteso anche alle sterpaglie vicine. Il mezzo era posteggiato in un piazzale in terra battuta a poca distanza dalla sede della Telecom. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti erano già sul posto. Le fiamme hanno interessato solo la parte anteriore del mezzo e qualche decina di metri di campagna. Non si esclude nessuna pista, compresa quella dolosa, ma la più accreditata è che sia partito per un contatto tra la marmitta dell’auto e le sterpaglie.

