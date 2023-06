Un’auto nuova per i volontari 

La Croce Verde volontari del soccorso di Serramanna ha un nuovo automezzo: una Toyota Yaris messa a disposizione dell’associazione grazie al Progetto mobilità garantita (Pmg) e inaugurata due giorni fa. Il nuovo mezzo (che sulla carrozzeria accoglie i nomi delle attività economiche che hanno sponsorizzato il progetto) sarà una valida alternativa ai diversi mezzi (ambulanze in primis ) nei servizi che la Croce Verde garantisce alla cittadinanza. «Un mezzo utile a tante attività», commenta il sindaco Gabriele Littera, «compreso l'accompagnamento presso studi medici e ospedali per i cittadini che non è necessario trasportare in ambulanza e non hanno problemi di deambulazione tali da dover utilizzare l'altro mezzo appositamente messo in strada un anno fa». Littera ringrazia i volontari «per il quotidiano lavoro da svolgere col nuovo mezzo». (ig. pil.)

