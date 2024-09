Un’auto in fiamme vicino al museo 

Le fiamme si sono alzate alcuni minuti prima dello scoccare delle 22 di sabato, a pochi passi dal museo dove sono custoditi i Giganti del Sinis. E nel giro di pochi minuti l’allarme è suonato in via Leonardo Da Vinci.

La telefonata al comando dei vigili del fuoco di Oristano è partita da quella strada praticamente subito dopo che l’incendio è scoppiato, nel giro di pochi minuti la squadra del 115 è arrivata e ha spento le fiamme anche se non ha potuto salvare l’auto che è andata completamente distrutta. Bonificata l’area adesso spetta ai carabinieri di Cabras capire se quell’incendio è doloso e eventualmente individuare il responsabile.

L’ultimo episodio in cui sono state bruciate auto a Cabras risale a fine giugno quando sono andate in cenere due vetture di proprietà di due pescatori e le fiamme in quel caso si erano alzate nella peschiera di su Siccu.

