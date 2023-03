Un’auto finisce sul muretto, illeso il conducente 

Un’auto è finita sul muretto che costeggia il passaggio a livello, in territorio di Simaxis. Per fortuna per il conducente solo lievi ferite.

Probabilmente la vettura viaggiava a velocità sostenuta, in direzione Oristano, e l’autista non ha fatto in tempo a rallentare, in corrispondenza proprio del passaggio a livello. E così l’utilitaria è finita sul muretto e ha percorso un tratto di strada prima di poter rallentare e fermarsi.

Sul luogo dell’incidente, accaduto ieri mattina, sono intervenuti i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi dell’incidente, mentre gli operatori sanitari hanno soccorso il conducente: quest’ultimo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. L’auto ha riportato, invece, danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA