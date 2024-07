Un’auto finisce nel canale, illesi conducente e passeggero 

Un’auto è finita nel canale di Pesaria e per fortuna conducente e passeggero se la caveranno con leggere contusioni. L’incidente avrebbe potuto sfociare in esiti ben più gravi.

L’episodio si è verificato nel corso della notte fra martedì e ieri, quando per cause ancora in accertamento, l’auto è finita nel calane del Tirso, in zona Pesaria. A quel punto è scattato immediatamente l’allarme con intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno provveduto a recuperare l’auto e a prestare i primi soccorsi al conducente e al passeggero. Che miracolosamente sono rimasti quasi illesi, solo leggere lesioni. I due sono stati comunque trasportati all’ospedale per essere sottoposti a controlli dai medici.

Un altro incidente si è verificato ieri mattina in piazza Roma, dove una donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Subito soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino per accertamenti, i medici l’hanno sottoposta a una serie di controlli.

