Un’auto e un camper bruciano per strada 

Paura all’alba di ieri in via Porto Torres ad Assemini. Intorno alle 4.20 un violento incendio ha avvolto un’auto e un camper in sosta in un parcheggio pubblico.L’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari è stato tempestivo: sono giunte due squadre con sette operatori e due automezzi. I pompieri hanno lavorato duramente per circoscrivere le fiamme, la criticità maggiore è emersa durante le operazioni di spegnimento: all’interno del camper sono stati individuati alcuni contenitori di gpl. I recipienti sono stati immediatamente messi in sicurezza, scongiurando un’esplosione che avrebbe potuto investire le case lì intorno.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, il calore sprigionato ha lievemente danneggiato un terzo veicolo parcheggiato nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti. In attesa che l’area venga bonificata, i tecnici del 115 hanno avviato i rilievi per accertare le cause del rogo. (s. sa.)

