Un’auto e alberi in fiamme, paura in piazza dei Carrubi 

Momenti di grande apprensione verso le due tra venerdì e ieri: le fiamme hanno avvolto un’auto per poi raggiungere un albero e la vegetazione proprio a due passi dai palazzi di piazza dei Carrubi. Sono stati attimi di paura per gli inquilini: immediate le segnalazioni al numero di emergenza con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Ancora da stabilire con certezza le cause del rogo partito da una vettura parcheggiata nello spiazzo tra gli edifici di via Argiolas, via Trexenta e via del Lentisco.

L’emergenza in piena notte. Sono stati gli abitanti della zona a notare il fuoco che in pochi istanti è passato dall’auto alla vegetazione e poi all’albero. Impressionante l’altezza delle fiamme che sembrava potesse raggiungere anche uno dei palazzi. C’è chi ha lasciato la propria abitazione attendendo l’arrivo delle le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla caserma di viale Marconi. Un’azione rapida che ha evitato conseguenze ben peggiori. Dopo la bonifica, l’avvio delle indagini, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, per capire se si possa essere trattato di un attentato incendiario. (m. v.)

