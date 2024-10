Un’auto divorata dalle fiamme 

La Toyota Aygo è andata a fuoco nella notte tra martedì e ieri. Era in sosta in vico Ponza, traversa della strada che da via Porto Frailis, conduce verso la collina di Bellavista. L’incendio è scoppiato poco dopo l’una e mezza. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i residenti che, preoccupati, hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Tortolì. Il personale del 115 è intervenuto insieme a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei per i rilievi del caso e per capire da che cosa siano state causate le fiamme. Non è esclusa l’origine dolosa del rogo. Ma per accertarlo serviranno ulteriori indagini corredate da testimonianze, compresa quella della proprietaria dell'utilitaria divorata dalla fiamme, una signora di origini romane che trascorre periodi di vacanza nella sua seconda abitazione di Arbatax, e da visualizzazioni di eventuali filmati registrati dalle videocamere. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA