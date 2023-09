Un’auto distrutta dalle fiamme 

Era parcheggiata da qualche tempo in viale Firenze, alla periferia di Arzana. Nella notte tra martedì e ieri una station wagon è stata distrutta dal fuoco. Intorno all’una e mezza sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei per domare le fiamme, sulla cui origine non si esclude quella dolosa. L’allarme lo hanno lanciato alcuni residenti svegliati dall’esplosione delle gomme dell’auto in fiamme. Chi vive nelle case che si affacciano su viale Firenze ha visto le fiamme alte sul ciglio della strada e ha chiamato il 115. I vigili del fuoco di Lanusei, allertati dai colleghi della operativa di Nuoro, hanno spento l’incendio ma l’auto, di proprietà di una persona non residente, è andata comunque distrutta ed è stata rimossa nelle ore successive, dopo i primi accertamenti effettuati sul posto dai carabinieri della compagnia di Lanusei. I militari indagano per capire se la causa dell’incendio notturno sia riconducibile a un cortocircuito oppure se lo stesso sia di matrice dolosa. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA