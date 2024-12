Un’aula natura nel giardino per un laboratorio ambientale 

La scienza non solo nei libri. Da ieri nella scuola primaria di Solanas c'è un'aula natura È una delle sessanta presenti in tutta Italia, una delle tre invece realizzate in Sardegna. Il progetto è frutto di una competizione alla quale hanno partecipato le classi della scuola cabrarese: uno spazio verde delimitato da elementi naturali con microhabitat, come stagno, siepi, giardino delle farfalle e orto didattico, in cui osservare direttamente non solo le diverse forme di esseri viventi, ma anche la relazione alla base delle reti ecologiche, attirando la piccola fauna, in particolare insetti e uccelli, e offrendo luoghi-rifugio a piccoli animali. Uno spazio didattico per educare i bambini fin da piccoli ad abitare il mondo, creando un'alleanza con l'ambiente naturale. «Normalmente per le istituzioni scolastiche il cortile non è un luogo destinato all'apprendimento - spiega il dirigente scolastico Paolo Figus - Con questa iniziativa abbiamo deciso di restituire alla scuola parte del giardino trasformandolo in spazio innovativo e di apprendimento, per dar vita a un ambiente laboratoriale». Il progetto è nato grazie al Wwf Italia. All'inaugurazione hanno partecipato gli amministratori e i rappresentanti del Wwf che hanno sottolineato l’importanza del progetto per le giovani generazioni che durante l'anno scolastico cureranno l'orto botanico, vedranno crescere i girini, curioseranno nell'albergo degli insetti e viaggeranno con la fantasia nel giardino delle farfalle. (s.p. )

