«Un’attività nata fin dagli anni Ottanta» 

Nel 2017 ha scritto per Arkadia una monografia sull’aquila reale in Sardegna e negli anni Ottanta, in collaborazione con l’Ispra, si è occupato di fornire dati sull’aquila di Bonelli in vista di una possibile reintroduzione con i progetti Life. «Per anni ho girato i territori della Sardegna a cercare dati sull’aquila di Bonelli – racconta Gianni Sirigu, fotografo naturalista, autore di varie mostre e di numerose pubblicazioni sui rapaci di Sardegna – mi è capitato allora di avvistare alcuni soggetti erratici, i giovani che di solito lasciano il nido e vanno alla ricerca di nuovi territori di caccia». Sulla nidificazione, tuttavia, solo l’Ispra è in grado di fornire dati chiari dopo la reintroduzione. «Fino a quel momento non si può dire che sia stanziale», aggiunge Gianni Sirigu, che poi ricorda anche i danni provocati dalle linee elettriche sui rapaci: «L’elettrocuzione è la prima causa di morte».

Sirigu a breve uscirà con un nuovo lavoro sul falco pellegrino, una riedizione, pubblicata sempre da Arkadia, di una pubblicazione dedicata al rapace più veloce in natura, con immagini spettacolari e numerose informazioni e dati sulla specie. «La popolazione stanziale del falco pellegrino è stimata intorno alle 250 coppie nidificanti con una maggiore concentrazione nelle zone costiere», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA