Un’Atalanta sempre più convincente piega il Parma con tre gol e va in testa 

PARMA 1

ATALANTA 3

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Cou- libaly (25' st Hainaut), Delpra- to, Balogh, Valeri, Estevez (25' st Haj Mohamed), Sohm, Cancellieri, Man, Benedycazk (1' st Mihaila), Bonny (25' Almqvist). In panchina Chichizola, Leoni, Di Chiara, Keita, Camara. All. Pecchia.

Atalanta (3-4-1-2) : Carnesecchi, Kossounou, Hien, Toloi (37' st Scalvini), Bellanova (25' st Cuadrado), De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (10' st Brescianini), Lookman (37' st Samardzic), Retegui (10' st De Ketelaere). In panchina Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Palestra, Zaniolo. All. Gasperini.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt 4' Retegui, 39' Ederson; nel st 4' Cancellieri, 30' Lookman.

Parma. Miglior attacco, settima vittoria consecutiva in campionato (1-3) ma soprattutto primo posto, almeno per una notte, in compagnia dell'Inter. Grazie ai gol di Retegui, Ederson e Lookman, l'Atalanta sbanca Parma e festeggia il miglior avvio di sempre in Serie A: non aveva mai fatto 28 punti nelle prime tredici giornate. Il biglietto da visita di Gasperini e i suoi ragazzi è da seria candidata allo scudetto, la prestazione del primo tempo al Tardini pure. Nella ripresa un po’ di sofferenza, merito di un Parma orgoglioso.

Pronti via, Dea in vantaggio: al 4'cross di Bellanova, Retegui salta indisturbato e batte Suzuki. Dodicesima rete per il capocannoniere della serie A. Il Var annulla il 2-0 di Lookman per fuorigioco millimetrico (8’), non quello di Ederson al 39’. Nella ripresa il Parma si ripresenta con coraggio e al 4' Cancellieri scarica un destro potente in rete. Inizia un'altra partita e Gasperini si innervosisce: nel giro di pochi secondi viene prima ammonito poi espulso per proteste. Lookman segna prima in fuorigioco poi, alla mezz’ora chiude la partita. C’è tempo soltanto per il rientro di Scalvini, 174 giorni dopo il grave infortunio al ginocchio.

