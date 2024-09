Un’Atalanta da zero a zero 

Atalanta 0

Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (25' st Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri (44' st Pasalic); De Ketelaere (15' st Cuadrado), Retegui (25' st Zaniolo), Lookman (44' st Samardzic), In panchina Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Del Lungo, Palestra, Brescianini, Vlahovic. All. Gasperini.

Arsenal (4-1-4-1): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Timber (28' st Calafiori); Partey (13' st Jorginho); Saka (28' st Sterling), Havertz, Rice, Martinelli; Gabriel Jesus (13' st Trossard). In panchina Neto, Porter, Kiwior, Gower, Lewis-Skelly, Oulad-M'Hand, 53 Nwaneri, 37 Bulter-Oyedeji. All. Arteta.

Ar bitro : Turpin (Francia).

Note: angoli: 4-2 per l'Atalanta. Rec. 1' e 4'. Ammonito: Ederson.

Bergamo . Finisce 0-0, ma è una festa lo stesso. Specie sugli spalti, con la coreografia a cartoncini bianchi su sfondo azzurro "Liberi di sognare" in Curva Nord e "Campioni d'Europa" con la skyline della città nella nuovissima Sud. Il ritorno in Champions League della Bergamo del pallone con la nuova formula per un nonnulla, anzi per la reattività del portiere ospite Raya, non termina con un successo che a ben vedere sarebbe stato meritato. Sprecato un match ball su rigore con Retegui al 6' del secondo tempo, l'Atalanta, che fa esordire Cuadrado nel tridente come cambio di De Ketelaere all'ora di gioco, può dire di aver sofferto l'Arsenal nei primi 20 minuti e poi, con una ragnatela di passaggi, squadra cortissima e difesa alta, a lungo andare è stata superiore. I londinesi, schierati a quattro dietro con Partey a protezione della difesa e Havertz mezzala dietro l'unica punta Gabriel Jesus, procedono senza fretta di macinare gioco, attraverso passaggi secchi e precisi. I bergamaschi, che confermano il tridente di campionato, faticano a prendere campo, facendo sbucare il solo Hien oltre il quarto d'ora sulla prima palla inattiva, l'angolo di Lookman rimesso fuori dai Gunners con Ruggeri a calibrare il traversone. Palla fuori.

La ripresa

In avvio, preparata da un'insistita fase di possesso, l'occasione più ghiotta è atalantina, con De Ketelaere a non chiudere bene a giro nonostante l'ottima assistenza all'indietro di Retegui, autore di un gran taglio su palla dentro di Djimsiti. Quindi il braccio sinistro di Partey strattona il destro di Ederson sulla sinistra dell'area ed è rigore, confermato dal Var 3 minuti più tardi, ma Raya è straordinario soprattutto nel togliere dalla porta la successiva ribattuta di testa di Retegui. Cominciano i cambi con Trossard-Jorginho per Jesus-Partey e Cuadrado per De Ketelaere. Proprio Cuadrado convergendo dal vertice sinistro manca la porta di poco al 22', tre minuti dopo ecco entrare Zaniolo e Bellanova per Retegui e Zappacosta visibilmente a corto di fiato. Arteta, invece, mette Calafiori e Sterling per Timber e Saka. Al 29' altro destro di Cuadrado, stavolta a lato del secondo palo, che precede l'errore di mira londinese di Martinelli che alza solo davanti a Carnesecchi.

