Un’Atalanta cinica colpisce due volte: la Lazio si inchina 

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Casale, A.Romagnoli (39' pt Patric), Hysaj (13' st Lazzari); S.Milinkovic-Savic, Cataldi (13' st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (13' st Pedro), Immobile, Zaccagni. In panchina Maximiano, Adamonis, Gila, Pellegrini, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All. Sarri.

LAZIO 0

ATALANTA 2

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (14' st Palomino); Hateboer (18' st Demiral), De Roon, Koopmei- ners, Zappacosta; Ederson; Lookman (45' st Boga), Hojlund (44' st Zapata). In panchina Sportiello, Bertini, Okoli, Ruggeri, Soppy, Vorlicky. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel pt 23' Zappacosta; nel st 20' Hojlund.

Note . Ammoniti: Zaccagni, Scalvini e De Roon. Recupero: 2' e 6'. Angoli: 7-5 per l'Atalanta. Spettatori: 41.000.

Roma. L'Atalanta sale sul terzo gradino della classifica di Serie A, battendo (e superando) la Lazio al termine di una partita bellissima, per intensità, ritmo e numero di occasioni confezionate nell'arco degli oltre 90'. All'Olimpico va in scena una sfida bella ed emozionante, assolutamente priva di pause, con azioni da una parte e dall'altra come non se ne vedono di rado nel massimo campionato italiano. Squadre propositive, voglia di vincere senza calcoli, solo geometrie, gioco, ritmo e una condizione atletica invidiabile dei giocatori in campo.

L'Atalanta ha meritato il 2-0 finale, perché ha giocato di più e con maggiore intensità rispetto agli avversari, presi d'infilata fin dalle primissime battute di gioco. È un peccato che partite così siano assai rare sui campi italiani.

La coppia d'attacco di Gasperini, formata da Lookman e Hojlund, può essere affiancata solo da Kvaratskhelia e Osimhen, punte del Napoli. Nessuno come loro in Italia. Eppure la prima rete la segna un duifensore, Davide Zappacosta, con un siluro dal limite dopo 23 minuti. Gli ospiti chiudono i conti al 20’ della ripresa: Lookman da sinistra mette al centro per Hojlund che finisce in porta col pallone.

