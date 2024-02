Un’associazione per promuovere l’offerta ricettiva 

Nasce una nuova associazione di commercianti a Sant’Antioco.

Dopo mesi di incontri e condivisione di strategie comuni, si è consolidato l’importante progetto di aggregazione nell’ambito della ricettività e dei servizi esperienziali. Il nome è proprio questo, “Operatori turistici, ricettivi ed esperienziali isola di Sant’Antioco”. L’esigenza che ha accomunato tutti è stata quella di concentrarsi in maniera specifica sull’offerta ricettiva e, contestualmente, su quella dei servizi turistici ad essa strettamente connessi, con l’obiettivo di consolidare e strutturare una rete settoriale di operatori che possano occuparsi esclusivamente del comparto. Presidente è stato eletto Giovanni Porta, sommelier ed eno-gastronomo con esperienza decennale nella direzione di bar e ristoranti in hotel di lusso, in Italia e all’estero. Brand ambassador di prestigiose cantine, da qualche anno si è trasferito sull’isola di Sant’Antioco, dove alterna l’attività di sommelier e consulente food and beverage, alla gestione di una antica tenuta. «Nasciamo per rispondere all’esigenza comune di fare rete - dice spiega Porta - per occuparci in maniera specifica della strutturazione di un’offerta ricettiva coordinata e attenta alla sostenibilità. Inoltre vorremmo colmare le carenze di un contesto in cui non esistono progetti specifici sulla ricettività e puntiamo anche sulla tutela del comparto». Sono 20 le strutture ricettive che hanno aderito, 6 le attività esperienziali e numerosi i potenziali aderenti. «Abbiamo già avviato un dialogo specifico con i colleghi di Calasetta - conclude - in modo da rappresentarci unitariamente come Isola di Sant’Antioco».

