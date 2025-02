Un’associazione per la giornata dell’identità 

Dalle rappresentazioni teatrali organizzate dall’istituto comprensivo Eleonora d'Arborea, poi passate in mano ad altri istituti cittadini, fino ad arrivare oggi alla fondazione di un’associazione di promozione artistico-culturale in grado di raccogliere tante forze cittadine con un solo scopo: quello di organizzare e lavorare alla rievocazione dei tragici fatti dell’eccidio di Iglesias del 1920.

Si è ufficialmente formata a Iglesias l’associazione “11 maggio 1920”, una realtà culturale che, attraverso la collaborazione con altre associazioni e i commercianti del centro città, si propone di organizzare l’evento rievocativo che da anni cade ogni 11 maggio, nel ricordo dell’eccidio che portò sette minatori a perdere la vita sotto le fucilate delle forze armate.

«Ognuno di noi, all’interno dell’associazione, ha competenze differenti – spiega Carla Pacini, presidente della neoassociazione –: c’è chi si occupa di promozione turistica, chi invece ha competenze sartoriali, chi ha dimestichezza con i social e così via. Abbiamo messo su un gruppo funzionante e lavorato in armonia e, grazie all’interesse mostratoci anche dall’amministrazione, abbiamo deciso di costituirci come associazione».

Lo scorso 11 maggio l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Usai ha proclamato il giorno in cui ricorre l’eccidio come giornata identitaria iglesiente: un’occasione per ricordare non solo le vittime della strage, ma anche per guardare alla storia della città con orgoglio.

«Ancora prima di diventare assessora, ho vissuto la rievocazione dell’eccidio non solo come un momento di ricordo della tragedia, ma anche come un’occasione che ha sempre coinvolto tanti cittadini – commenta l’assessora alla Cultura, Claudia Sanna –. Sono pertanto lieta che si sia formata una realtà che vuole continuare a ribadire ogni anno da dove veniamo e come i nostri avi abbiano pagato con la vita per ottenere un diritto fondamentale. Auspico che la giornata identitaria dell’11 maggio possa un giorno essere riconosciuta anche a livello regionale e sicuramente il lavoro delle associazioni è prezioso».

Oltre all’organizzazione dell’evento volto a commemorare l’eccidio del 1920, l’associazione si prefigge anche lo scopo di realizzare eventi collaterali che non solo fungeranno da preludio alla Giornata Identitaria, ma si distribuiranno nel corso dell’anno, a partire dall’evento di presentazione dell’associazione, che si terrà il 15 febbraio presso il centro giovanile Santa Barbara e che vedrà, oltre alla promozione della campagna di tesseramento, la proiezione del cortometraggio realizzato durante le rievocazioni dello scorso 11 maggio. «Il nostro scopo è quello di creare ogni anno un grande momento di riflessione collettiva su ciò che è accaduto nel 1920 – spiega Carla Pacini – perché ancora oggi ci troviamo a dover combattere per i nostri diritti, e le ingiustizie sociali attuali non sono molto diverse da quelle dell'epoca dei nostri nonni».

