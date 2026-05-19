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Riola Sardo.
20 maggio 2026 alle 00:29

Un’associazione di esperti e cittadini per tutelare il diritto alla salute  

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Salute, prevenzione e buone pratiche. Sono i pilastri di Art32 Aps, l’associazione di promozione sociale fondata recentemente a Riola Sardo per tutelare i diritti dei pazienti, la medicina territoriale e dare supporto agli operatori sanitari. L’iniziativa è di Mario Cesare Secci, ex dirigente sanitario e professionista della comunicazione sanitaria, che con gruppo di cittadini, ha deciso di impegnarsi in una battaglia importante come quella per la salute pubblica. «Elemento distintivo di Art32 Aps è la presenza di un comitato scientifico fra cui spicca Giuseppe Lavra, ex presidente dell’ordine dei medici di Roma e del Lazio» si legge in una nota.

È già stato avviato il blog “Diario salute”, che fra le prime questioni affronta la riforma della medicina territoriale e le Case della comunità. «Vogliamo contribuire a un confronto costruttivo sulla sanità pubblica — dichiara Mario Cesare Secci — mettendo insieme competenze, esperienza e attenzione concreta ai bisogni delle persone».

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