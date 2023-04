Un’assemblea sulla Comunità energetica 

Un incontro per parlare con la comunità della costituzione di una Comunità energetica da energia rinnovabile a Masullas. Questo è l’obiettivo dell’assemblea pubblica, in programma domani alle 18, in aula consiliare. La Comunità energetica rinnovabile è uno strumento previsto dalla legge per incentivare l’autoconsumo da parte di un gruppo di cittadini, imprese o enti pubblici, che si consociano per produrre e consumare energia elettrica, con l’obiettivo di abbattere le bollette e di reinvestire gli incentivi ricevuti sotto il profilo ambientale e sociale. Dopo l’introduzione del sindaco, Ennio Vacca, il via con gli interventi del professor Emilio Ghiani, del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari, che parlerà dello studio preliminare per una comunità energetica a Masullas, e di Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna, che parlerà dell’esperienza della comunità energetica nel suo paese. «Per noi è un passo fondamentale – commenta il sindaco - sarebbe la seconda comunità energetica che costituiamo. Stiamo per chiudere quella per le imprese dell’area Pip. Sarà un modo per dare ai cittadini risposte concrete al “caro bollette” e dare una mano, in particolare, alle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese». ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA