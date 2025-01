Un’assemblea sul Piano  di Montevecchio 

Si terrà il 30 gennaio alle ore 16 presso la Ex mensa impiegati di Montevecchio un incontro pubblico finalizzato a discutere e costruire con i residenti e la cittadinanza il Piano particolareggiato e la strategia di riqualificazione di Montevecchio.

Dice il sindaco Giuseppe de Fanti: «È solo un incontro pubblico di confronto e di ascolto dei cittadini, e una presentazione degli scopi della redazione del piano e del metodo di lavoro, per ora non c'è nessuna proposta». Alberto Lisci, assessore comunale all’Urbanistica: «Si tratta dello strumento che consentirà tra le altre cose lo snellimento burocratico degli interventi edilizi della frazione». Filippo Usai, consigliere di maggioranza: «Ci stiamo concentrando sul piano particolareggiato di Montevecchio. Un piano fondamentale senza il quale il borgo minerario non può essere riqualificato e valorizzato dal punto di vista edilizio».

