Un’assemblea sui piani di risanamento 

Un Consiglio comunale aperto al pubblico per chiarire le modalità e i tempi di attuazione del piano di risanamento urbanistico nei lotti di Arbuzzeri, via Cirene e Su Gregori. L’hanno chiesto i gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e “Misto” al presidente del Consiglio, Gino Emanuele Melis, in seguito alla “procedura d’intesa” tra la Regione e il Comune.

Le richieste e i motivi

«Conclusa favorevolmente l'intesa con la Regione e sperando che non si indugi oltre – affermano i capigruppo dell’opposizione, Michela Vacca e Franco Paderi -, abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto al pubblico perché vengano chiarite le modalità e i tempi di attuazione del piano di risanamento nella parte assoggettata a pianificazione attuativa. Inoltre, confidando nel buonsenso dei colleghi consiglieri, per consentire la massima partecipazione, abbiamo chiesto che l'assemblea venga convocata la sera». Il presidente del Consiglio, da regolamento, ha venti giorni per decidere se accettare o meno la richiesta e convocarla.

Si edifica nei Pru

Intanto, dopo oltre trent’anni, il Pru è a un passo dall’essere attuato. Nelle casse comunali ci sono 2 milioni e 800 mila euro per le opere di urbanizzazione primaria. Finalmente i proprietari di quelle terre potranno costruire la propria casa nei terreni dove per anni hanno pagato l’Imu senza mai poter edificare. Sono circa duemila le famiglie che potrebbero ripopolare quell’area, dove circa 41mila metri quadrati sono destinati alla realizzazione di parchi e verde attrezzato per il gioco, lo sport, piazze e parcheggi.

L’incontro pubblico

Per la minoranza è un incontro necessario per i lottizzanti. «La procedura è abbastanza complessa, abbiamo ritenuto che un'assemblea pubblica possa essere garante della trasparenza e soprattutto sgombri il campo da qualsiasi equivoco che può, per contro, verificarsi con informazioni date singolarmente e alla spicciolata», precisano Vacca e Paderi, evidenziando che «un incontro pubblico è la massima espressione democratica della politica partecipata che a noi sta molto a cuore». Aggiungono: «Coerentemente con le battaglie intraprese finora sull'aggiornamento del valore delle aree edificabili, ci auguriamo che, per quelle ricadenti nel Pru, si possa procedere alla loro attuazione in tempi certi affinché i proprietari possano finalmente vedere realizzate le loro abitazioni».

La variante

La variante al Piano ha iniziato l’iter nel 2014. Dopo l’adozione a marzo del 2022, in Aula c’era l’allora assessore all’urbanistica Tonino Meloni, la Regione ha chiesto di integrare la documentazione sulla base di quanto richiesto dalle norme del piano paesaggistico. A maggio è stato aperto con il Comune il tavolo tecnico per la firma della “Procedura d’intesa”. L’approvazione definitiva spetta ora al Consiglio comunale.

