Un’assemblea per dire no al parco eolico 

Nel Sarcidano si continua a parlare di eolico. Il comitato Sarcidano difesa territoriale ha organizzato per la giornata del 31 marzo un’assemblea popolare. L’incontro si terrà nella sala del centro sociale Don Salvatore Sanna di Isili. Ancora una volta dunque il territorio si mobilita di nuovo per dire non soltanto al progetto riguardante la zona industriale di Perd’e Cuaddu ma anche per tutti gli altri progetti che interessano il territorio sardo. L’assemblea sarà utile per informare anche i cittadini sullo stato di questi progetti, su quello che rappresentano per le comunità interessate e soprattutto per i benefici che non si avranno da questi interventi.

Nei giorni scorsi anche il sindaco di Gergei Rossano Zedda ha manifestato la sua contrarietà per un altro progetto chiamato “Luminos” che interessa Gergei, Barumini, Las Plassas e che pare essere ormai ad uno stadio avanzato. «È stato già presentato al ministero», ha detto il primo cittadino di Gergei, «pare abbiano già avuto tutti i pareri e sia stato già fatto il piano di esproprio». Gli incontri che il comitato propone hanno anche lo scopo di trovare i mezzi migliori per bloccare quello che ormai chiamano “saccheggio dell’Isola”. (s. g.)

