Un’assemblea contro il parco eolico a Serra Perdonau 

Si intensificano le iniziative contro l’installazione di un parco eolico nelle montagne del Parteolla e del Gerrei. Domani, alle 19, a Serdiana, prima assemblea pubblica organizzata dal Comitato per la difesa del territorio, impegnato nella raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge “Pratobello 24”. Sarà illustrato il progetto della “Sedda Perdonau Wind srl” per la creazione di un parco eolico a Dolianova , Serdiana , Sant’Andrea Frius e San Nicolò Gerrei : un impianto con tredici pale alte oltre 200 metri e una potenza complessiva di 78 megawatt. La pratica è nelle mani del ministero dell’Ambiente per la valutazione di impatto ambientale. Entro il 28 agosto i Comuni interessati dovranno presentare le proprie osservazioni. Contro il progetto si è già espresso, con una mozione di diniego, il Consiglio comunale di Dolianova. I terreni sono gravati dal diritto di uso civico, circostanza che fa scattare automaticamente il vincolo paesaggistico. In una porzione del territorio di Dolianova c’è anche un altro ostacolo: la presenza di un’azienda zootecnica titolare di una concessione per il pascolo. Anche il Comitato presenterà le proprie osservazioni al Mase contro il progetto che considera incompatibile con l’uso comunitario della terra, la tutela del paesaggio, la protezione dell’ambiente e la valorizzazione dei siti archeologici presenti nell’area.

RIPRODUZIONE RISERVATA