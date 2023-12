Un’assemblea con i cittadini per parlare del futuro 

L’amministrazione comunale ha indetto un incontro pubblico per discutere sulla crescita e il futuro della comunità. La riunione, aperta a tutti, si terrà domani alle 18.15, nella sala del Consiglio comunale in piazza S’Olivariu. L’incontro sarà dedicato alla presentazione e discussione del bilancio delle attività svolte durante l’anno che sta per terminare e anche quelle in programma nel prossimo futuro, intraprese in funzione dello sviluppo della comunità. Un’occasione importante per i cittadini che potranno partecipare alla discussione su diverse tematiche che riguardano la vita del paese. Tra gli argomenti in agenda, spiccano cultura, istruzione, lavori pubblici, igiene urbana, politiche sociali, sicurezza e protezione civile, infine turismo, attività produttive e salute. Saranno, inoltre, affrontate questioni relative ai fondi europei e ai trasporti, che rappresentano dei punti cardine per la crescita e la sostenibilità del territorio. «La partecipazione dei cittadini è fondamentale per garantire una rappresentatività ampia e inclusiva, consentendo un confronto costruttivo e democratico - sostiene l’amministrazione comunale - Un particolare spazio sarà dedicato alla discussione sulla programmazione e lo sviluppo prossimo del paese, con lo scopo di orientare le scelte del Comune per il prossimo futuro».

