Un’armata contro il fuoco estivo 

Un'armata ben organizzata, a tutela dell'ambiente. L'opera più importante per tutelare il monte di Sant'Antonio dagli incendi, in questi mesi, l'hanno svolta i militari del Quinto Reggimento Guastatori, in forza nella caserma di Macomer, che hanno realizzato e ripristinato ben 14 chilometri di fasce antincendio nel monte di Sant'Antonio, con manutenzione e ampliamento, su richiesta del Comune, con la collaborazione del Corpo forestale.

Punti vulnerabili

L'obiettivo principale da raggiungere era l’eliminazione dei punti di vulnerabilità presenti nel sistema di prevenzione degli incendi dell'area del monte di Sant'Antonio. «L’attività svolta per la tutela del monte di Sant’Antonio - commenta il sindaco Riccardo Uda - conferma ancora una volta la grande professionalità del 5° Reggimento Genio Guastatori, sempre disponibile a mettere in campo competenze e mezzi». Sono stati eliminati dei punti di vulnerabilità nel sistema di prevenzione degli incendi dell’area circostante il monte Sant’Antonio. L'azione di prevenzione proseguirà, per tutta l'estate, con una piccola armata composta da una quarantina di volontari, in particolare quelli dell'associazione "Mariano Falchi", che opera da oltre 25 anni. «Siamo quotidianamente impegnati nel pattugliamento e presidio del territorio - dice il presidente Bobore Contini - interveniamo ogniqualvolta c'è necessità con l'opera di spegnimento, coordinati dalla Protezione civile». Maurizio Manchini, capitano dei barracelli: «Siamo sempre pronti nelle azioni di spegnimento, con una presenza attiva di prevenzione e di tutela dell'intero territorio». Un approccio sinergico che coinvolge le associazioni di volontariato, personale militare e protezione civile. Quindi un esercito di risorse, opportunamente coordinato, per garantire una risposta efficace e tempestiva in caso di emergenza.

