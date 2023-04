Un’arma in più per Ranieri Di Pardo è tornato e punta  a riprendersi la fascia destra  

Novanta minuti per ritrovare un sorriso che mancava da 4 mesi. Alessandro Di Pardo è finalmente uscito da un tunnel che sembrava senza fine, una vera risurrezione calcistica nel giorno di Pasquetta, con la benedizione di Claudio Ranieri: «Ha fatto anche più di quel che gli avevo chiesto. Bravo».

Il lungo tunnel

L'ultima volta da titolare e in campo per tutti i novanta minuti quasi un girone fa, il 3 dicembre, alla Unipol Domus, contro il Parma. Di Pardo sembrava ormai padrone e signore della fascia destra nel Cagliari guidato, con alterne fortune, da Fabio Liverani. Che lo aveva bocciato dopo il “rosso” precoce di Ferrara (espulsione diretta dopo appena trentuno minuti) per poi ripescarlo un mese e mezzo dopo, a Genova contro il Grifone. Era il 7 ottobre, titolare a sorpresa a Marassi e, da quella sera, sempre nell'undici titolare per altre sette partite di fila, appunto fino al fatidico 3 dicembre contro il Parma. Di Pardo era diventato l'esterno destro di riferimento, relegando Zappa al ruolo di rincalzo. Poi, i primi acciacchi, la panchina di Terni, con l'ingresso a sei minuti dalla fine, mandando in malora il viaggio degli osservatori dell'Atalanta, corsi in Umbria per capire se questo classe '99, cresciuto nelle giovanili della Juventus, potesse essere l'esterno giusto da portare alla corte di Gasperini. Quei sei minuti sono stati gli ultimi giocati nel 2022. Perché Di Pardo è finito ai box per una serie di fastidi agli adduttori. E anche Ranieri, al suo arrivo, ha dovuto attendere tre mesi prima di poterlo vedere allenarsi in gruppo. Nel frattempo, le gerarchie si erano ribaltate, con Zappa sempre presente e, addirittura, goleador contro Ascoli e Reggina.

Resurrezione

Solo il primo marzo, ancora contro il Genoa, Di Pardo aveva avuto il via libera per il ritorno tra i convocati. Per lui, però, solo i nove minuti finali della trasferta di Brescia e la sensazione di esser ben lontano da una buona condizione e da quella intensità che i suoi compagni avevano messo in cascina con la gestione Ranieri. La squalifica di Zappa gli ha riaperto le porte dell'undici titolare, 128 giorni dopo quel lontanissimo 3 dicembre. Ranieri gli ha dato indicazioni e consigli. Seguiti alla lettera. Contro un Pisa che, dalla sua parte, schierava Beruatto, una delle rampe di lancio dei toscani di D'Angelo, Di Pardo ha giocato prima di tutto con intelligenza, prima prendendo le misure dell'avversario e del campo e poi provando a mettere a disposizione del Cagliari la specialità della casa, con affondi, sovrapposizioni con Nandez e qualche pallone buttato in area. Novanta minuti, stringendo i denti quando le energie sono inevitabilmente calate e prendendosi, alla fine, i complimenti di Ranieri. «È stato attento e diligente, non ha voluto strafare e spingere come del resto sa fare. Glielo avevo detto di dosare le energie, perché non aveva i novanta minuti. Mi bastavano due strappi per tempo, lui ha fatto anche più di quello che gli ho chiesto. Bravo». Da Pisa il Cagliari torna con due alternative anche a destra, perché Di Pardo è molto più di un ricambio di Zappa. La notizia migliore in vista di un finale di fuoco. zAvrò bisogno di tutti», continua a battere Ranieri. E Di Pardo, finalmente, c'è.